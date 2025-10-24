ロシア国旗【モスクワ共同】ロシア中央銀行は24日に理事会を開き、主要政策金利を17％から16.5％に引き下げることを決定した。利下げは4会合連続。今月27日から実施する。ロシア経済界からは高金利への反発が強まっており、配慮した可能性がある。中銀は物価上昇率に大きな変動はなく、インフレ予想は高水準のままだと指摘。今後の基本シナリオとして、2026年の政策金利は13〜15％の範囲となり、引き締め的な政策が長期化する