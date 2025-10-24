神山智洋さん人気グループ「WEST.（ウエスト）」の神山智洋さん（32）が24日、所属事務所の公式サイトで「一般女性」との結婚を発表した。「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」としている。