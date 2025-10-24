福井県の杉本達治知事（63）が県職員に不適切なテキストメッセージを送ったとのセクハラに関する通報を踏まえ、県は23日から、同様の事案がなかったか職員への聞き取り調査を開始した。対象は約6千人。関係者が24日、明らかにした。