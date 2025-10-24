今週は土曜東京、日曜京都で計11鞍。土曜の2歳牝馬重賞、アルテミスステークスでは、新馬戦を快勝した白毛馬・マルガとのコンビでターフを沸かせる。デビュー戦は逃げて2着に0.5秒差の完勝。白毛一族の新星として注目を集める一戦となる。【武豊日記】気持ちも体も充実しています土日で11鞍●武豊 今週の騎乗馬・10月25日（土）東京4Rジャレッド8Rプルミエソルティ9Rウイントワイライト10Rロジアデレード11Rマルガ・10