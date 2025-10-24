10月26日（日）に京都競馬場で行われる、第86回菊花賞（3歳オープン・牡牝・G1・芝3000m・1着賞金＝2億円）の枠順は下記の通り。クラシック三冠最終戦。神戸新聞杯Vのエリキングは7枠15番に入った。皐月賞馬、ダービー馬不在の大混戦。どの馬にもチャンスはあり、長距離適性含めた地力勝負が予想される。注目の発走は15時40分。【菊花賞】エリキングは512kg…出走馬の調教後の馬体重皐月賞馬、ダービー馬不在1枠1番コーチェラバ