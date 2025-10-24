10月23日（木）、水沢競馬場の内馬場で、ときわ保育園児によるさつまいも収穫祭が行われた。5月15日に植え付けられた品種「紅はるか」の収穫を行う恒例行事で、今年で8回目の開催となった。当日は、岩手県調騎会騎手部会から山本聡哉騎手をはじめとする岩手競馬所属騎手7名が参加。奥州市のときわ保育園ほし組の園児19名とともに、約1.2アールの畑でさつまいも掘りを楽しんだ。【ネクストスター盛岡】ラウダーティオが人気に応