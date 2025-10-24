お笑いタレント・小島よしお（44）が24日放送のABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。阪神ドラフト1位の立石正広内野手（21）に「プレッシャーに打ち勝つ方法」について聞いた。この日の番組では、スタジオと立石選手を生中継でつないでインタビュー。阪神のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏（44）が、立石選手の魅力や今後への期待について解説した。その中で、質問を促された小島は