「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月23日、大井競馬場で行われた。ダート1200mで行われた第1戦は、神尾香澄騎手（川崎）騎乗のティーズブライトが直線で外から抜け出して勝利。2着は上里直汰騎手（JRA）騎乗のオオサキサンダー、3着には谷内貫太騎手（大井）騎乗