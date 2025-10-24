ボリュームアウターやBIGサイズが主流な今季は太って見えるものが多いって噂……。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、ヴィンテージブームから火がついた「ファーコート」のコーデ＆アイテムをご紹介します！あわせるアイテムはIラインを意識することがコツなんだとか。ファーコートヴィンテージブームから火がついた大本命アウター。あわせるアイテムはIラインを意識して女みUP！Cordinate Ray常連ブランドのきゃしゃ見え