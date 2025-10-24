俳優の三浦貴大が２４日、都内で主演映画「やがて海になる」（沖正人監督）の初日舞台あいさつに登場した。今作の舞台は広島・江田島市。父の突然死からうだつの上がらない主人公・修司（三浦）と東京で映画監督をしている幼なじみ・和也（武田航平）。そして、２人が学生時代に思いを寄せていた幸恵（咲妃みゆ）の３人の思いが複雑に交錯する様子が描かれている。撮影場所となった江田島市は沖監督の地元。「地元で撮れて感