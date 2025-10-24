自民党は２４日の総務会で、総裁直属機関や政務調査会の部会長などの人事を決めた。憲法改正実現本部長には、高市首相（自民党総裁）に近い中曽根弘文・元外相が就いた。同本部は、党則７９条に基づく総裁直属機関で、これまでは古屋圭司選挙対策委員長が本部長だった。中曽根氏は保守派のベテランで、総裁選では高市陣営の選対本部長を務めた。在任中の国会発議に意欲を示す首相は、改憲に向けたかじ取りを中曽根氏に担わせる