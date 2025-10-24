歌手の荻野目洋子（56）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の「ちゃん」付けについて私見をつづった。SNSで「荻野目洋子さんを荻野目ちゃんと呼ぶのもこれからはセクハラになってしまうのかなぁ」という投稿に答えたもの。23日に東京地裁が、職場で「○○ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、「