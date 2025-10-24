男女4人がクマに襲われたとみられる現場付近＝24日午後3時58分、秋田県東成瀬村役場近くの静かな集落にパトカーや救急車が集まり、猟友会の銃声が鳴り響く。24日、男女4人が相次いでクマに襲われ、1人が死亡した秋田県東成瀬村。「こんなこと初めて」。住民は緊迫した状況に声を震わせた。現場付近の寺の住職武藤直哉さんは昼前、周囲が騒々しくなったことに気付いた。多くのパトカーを見て、ただ事ではないと感じ、知人の猟友