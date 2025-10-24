握手するルビオ米国務長官（左）とイスラエルのネタニヤフ首相＝23日、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは24日までに、パレスチナ自治区ガザの和平計画に基づきイスラム組織ハマスが武装解除するまで、ガザをイスラエルとハマスで分割管理する案を米イスラエルが検討していると報じた。イスラエルを訪問中のルビオ米国務長官は24日、和平計画に「代替案はない」としてイスラエ