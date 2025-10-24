鹿児島市で知人の家からバッグを盗んだ疑いで、鹿児島市の21歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市上荒田町の自称・飲食店従業員の21歳の男です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は9月6日午前2時ごろ、鹿児島市内の20代男性の自宅から、現金などが入ったバッグを盗んだ疑いです。男と被害者の男性は知人関係で、男性が交番に「自宅に招き入れた男にバッグを盗まれた」と被害を届け出て発覚しました