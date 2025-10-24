※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ断乳を始めた妻は、痛みと高熱に苦しんでいた。ところが夫は助産師みくから「メンタル不安定でつらい」との連絡を受けると、「妻は病気なわけじゃない」と自分に言い訳しながら、熱で寝込む妻を放置して出かけることを決意。え！でかける？非情！なんだか最近謝ってばかり熱39℃。断乳の痛みにうなされる妻に、夫は