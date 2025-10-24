笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。10月18日（土）の放送は、サワイグループホールディングス株式会社 執行役員 グループIT部担当役員（グループCDXO）兼グループIT部長の竹田幸司さんがゲストに登場。サワイグループのDXの