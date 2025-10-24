■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、弟の同棲宣言で騒然とする実家で思いがけず歓迎される。だが離婚した父と海外赴任の話を出した途端、母は猛反対。説得を試みるも逆効果となり、母は部屋に閉じこもってしまう。自分を責めながら帰路についた凛は、母から反対されたことを彼に打ち明ける。渡米まで残り半年、説得に自信を失う凛に、「遠距離になるくらいなら別れるからね！」と彼は思いもよらぬ言葉を告げるのだ