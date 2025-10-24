前の話を読む。離婚を聞いた義父は激高するも、再び実母に撃退される。マンションを取り戻し、慰謝料を2人分手に入れた妻にはまだ問題が残されていて…■親友が裏切った理由は？■夫に弱みを握られてしまう■彼氏の借金を返すため…■目を覚ました親友■結婚って難しい親友が妻を裏切った理由は、彼氏の借金を返すためでした。その弱みを突かれ、逆に夫に握られてしまい、ずるずると裏切りを重ねてしまったのです。しかし真実が妻