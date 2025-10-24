池が鏡のように木々を映し静けさが広がった標高1500メートルに位置する茅野市の「御射鹿池」。24日の県内は放射冷却の影響で冷え込みが強まり、「30」ある観測地点のうち、「4地点」で最低気温が氷点下の「冬日」となるなど、「24地点」で今シーズン一番の寒さとなりました。ここ数日の冷え込みで御射鹿池でも紅葉が進み、木々は現在、「5割程度」色付いています。御射鹿池は、昭和の初め、農業用として造られたため池