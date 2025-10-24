女優の木村多江が２４日までにＳＮＳを更新。ＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の懐かしいショットに多くの反応が寄せられている。自身のインスタグラムに「懐かしいな」とつづり、２０１６年前期に放送された連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で３姉妹役を演じた女優の高畑充希、相楽樹、杉咲花との“親子ショット”を投稿した。同作は現在、ＮＨＫ総合で再放送されている。この投稿に「なついスね〜」「毎日懐かしく再放