21:00 ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（10月） 予想0.3%前回0.48%（前月比) 21:30 米消費者物価指数（CPI）（9月） 予想0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.1%前回2.9%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.1%前回3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 21:45 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会