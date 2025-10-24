ドル円１５２．９５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は152.95近辺、ユーロドルは1.1615近辺での推移。ロンドン午前からのレンジ内で引き続き揉み合っている。日本時間午後９時３０分の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて、待ちのムードが広がっている。 USD/JPY152.95EUR/USD1.1612