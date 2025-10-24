こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した惑星状星雲「NGC 2371」のクローズアップ。膨張するガスの雲、時間とともに向きを変えてきたとみられるジェット、高密度のガスの塊からなる複雑な領域です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した惑星状星雲「NGC 2371」（Credit: ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.）】ふたご座の方向、約4300光年先にあるこの星雲は、対称的な双極性の構造を持つことから、当初は2つの天