ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日にキルギス・ビシュケクアリーナで開催する大会「−ｖｏｌ．２」の前日計量が２４日、現地で行われた。セミで５８キロ契約１０回戦を行う元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝と、日本フェザー級７位の亀田京之介（２６）＝ＭＲ＝は、両者ともに２００グラムアンダーの５７・８キロで