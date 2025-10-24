女子ゴルフの山路晶が２４日、自身のインスタグラムを更新。「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ相棒♥２７歳も良い一年にしようね〜」と記し、同じ１９８８年度生まれの黄金世代で、この日誕生日を迎えた田中瑞希を祝福した。「年々写真撮ることが少なくなって全然ないからお気に入りの１枚で勝負します笑笑」と投稿した写真は、夜の草津温泉の湯畑で撮った２ショット。「酔っ払いのおじちゃんが撮ってくれたこの写真が湯畑