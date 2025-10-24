10月24日（金）放送の『沸騰ワード10』では、カズレーザーが航空自衛隊のアグレッサー部隊に潜入。航空自衛隊のパイロットは約2000人。その中でも、上位数％のエースパイロット集団がアグレッサー部隊。職務上撮影NGの国家機密を抱えるため謎に包まれてきたが、今回は極秘訓練へのテレビ初潜入が実現。やってきたのは、石川県・小松空港に隣接する小松基地。本州最大規模の航空基地で、面積は約400万?、東京ドーム約84個分とのこと