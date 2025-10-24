（台北中央社）台湾の航空会社、エバー（長栄）航空は24日、体調不良を訴えた客室乗務員（CA）が乗務後に死亡したことを受けて実施した内部調査の結果を公表した。報告書では当時のチーフパーサーが適切な対応をしなかったことに触れた他、今後はパーサーらが乗務に適さないと判断したCAを機内で乗務から外し、休ませるようにするメカニズムを強化し、年末までの人事評価制度の変更も検討するとした。死亡したCAは9月22日に台北発