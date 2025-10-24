総合商社勤務を経て起業し、現在はさまざまな商品を世界各国から買い付ける“フリーランス商社マン”の小林邦宏さん。これまでに訪れた国はおよそ130カ国。現在も50カ国程度と取引し、1年の3分の2は海外で過ごすなど、多忙な日々を送っている。今回は、そんな小林さんが世界中を飛び回るなかで掴んだ儲けるヒントや、今注目している投資対象などを聞いた！（渡辺賢一、ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年12月