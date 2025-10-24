プロ野球・DeNAのアンソニー・ケイ投手が24日に帰国し、ファンへ感謝の思いを語りました。今季2年目のケイ投手は24試合に登板し155イニング投げ9勝6敗、防御率は1.74をマークし、リーグ2位となったチームを支えました。球団を通じ「ベイスターズファンの皆さん、今シーズンも多大な応援をありがとうございました！ファンの皆さんの大きな大きな応援には何度も勇気づけられ、励みになりました。リーグ優勝からの日本一とはいきませ