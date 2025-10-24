Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。トゥールビヨンを普段使いする。そんな贅沢ができる時代になりました。ドイツの「WALDHOFF」は、かつて王侯貴族のみが手にできた複雑機構の時計を高品質＆低コストで提供する新鋭メーカー。今回はその新作「ULTRAMATIC II」を試す機会を貰ったので、みなさんにもご紹介します。商談・会食・デート