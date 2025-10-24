しびれる刺激と辛さが特徴のスープ料理、麻辣燙（マーラータン）の日本での人気ぶりが、発祥の地・中国でも伝えられた。中国メディアの界面新聞は23日、「日本の女性が『楊国福』のとりこに？」と記して、日本では最近も大勢のネットユーザーやブロガーが専門店「楊国福マーラータン」を訪れて動画を撮影、投稿していると紹介。また、「『楊国福』は日本で相変わらずの人気だ」とも述べ、投稿された動画には客が店の前で長い