◇レスリングU23世界選手権第5日（2025年10月24日セルビア・ノビサド）女子62キロ級が行われ、24年パリ五輪金メダルで元木咲良（育英大助手）は、1回戦、2回戦ともにフォール勝ちを収め、準々決勝に進出した。元木は今年9月の世界選手権を初制覇。年代別の4つの世界選手権と五輪の全てを制するゴールデンスラム達成まで、残るはU23世界選手権1大会となっている。来年2月に24歳の誕生日を迎えるため、出場できるのは今年が