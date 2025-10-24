園田競馬の「第22回兵庫クイーンカップ」が行われ、単勝1.1倍と断然の1番人気に支持された名古屋のコパノエミリア（牝3＝宇都英）が吉村智（40）のリードに導かれて逃げ切り。重賞3勝目をマークした。コパノエミリアが力の違いを見せつけた。発馬を五分に出ると、吉村の激しいアクションに応えて先頭へ。ペースを完全に掌握。勝負どころを迎えても他馬を並ばせず、最後はラヴィアンが迫ったが1馬身4分の1差をつけて逃げ切った