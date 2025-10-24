ロシア正教会のコストロマ府主教区がロシアのSNSに投稿したアレクセイ・ストレリチェンコ氏の写真ロシア軍がNEC製の海底通信ケーブルを軍事転用した疑いがある問題で、日米欧にまたがる秘密調達網のトップのロシア人経営者がNEC本社（東京都港区）を2018年に訪問していたことが24日、同社への取材で分かった。クリミア半島併合後、ロシア国防省の仕事を受注していた時期に当たり、同時並行で表と裏の顔を使い分ける大胆な姿勢が