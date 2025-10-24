シャープは２４日、自社開発の電気自動車（ＥＶ）を２０２７年度に国内で販売すると発表した。親会社の台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業グループが生産する車体を使い、車内の設備などをシャープが手がける。３０日から東京都内で開催されるジャパンモビリティショーに、新たなモデル車「ＬＤＫ＋（プラス）」を出展する。鴻海のＥＶ「モデルＡ」をベースにした５人乗りのミニバンで、駐車時は運転席を後ろ向きに回転し、リビン