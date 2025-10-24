JR函館駅前の函館朝市にある「活いか釣堀」でイカ釣りを楽しむ観光客＝23日午後異例の豊漁で水産庁が採捕停止命令を出す予定の小型漁船によるスルメイカ釣り漁について、既に休漁している北海道函館市漁協は24日、北海道に一刻も早い操業再開を要望した。同市は「イカの町」として知られ、漁師からは「突然の休漁で生活が危うい」との声も上がった。全国の小型漁船のスルメイカ漁獲量が漁獲枠の4900トンを超えたため、北海道で