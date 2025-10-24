上下GUでつくる秋コーデが、想像以上におしゃれかも！ シンプルなのにこなれて見える理由は、シルエットと色柄のバランスにあり。今季のGUは、ほどよくゆとりを持たせたパンツや上品な色使いの商品が豊富で、40・50代の大人世代にもぴったり。大人の余裕を感じさせながら、手軽に旬をまとえる上下GUの「秋のパンツコーデ」で、おしゃれをもっと楽しんで。 ネイビー × ブラウンの色合わせでこなれ見え