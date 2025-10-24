世界最高級のコーヒー豆ともいわれるコピ・ルアクは、ジャコウネコの一種であるパームシベットのふんから取り出された未消化のコーヒー豆です。新たな研究により、独特の複雑な香りがあるとされるコピ・ルアクは、実際に他のコーヒー豆とは化学的に異なることが明らかになりました。Civet Robusta and natural Robusta coffee are different on key fatty acid methyl esters and total fat | Scientific Reportshttps://www.natur