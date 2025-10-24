【漫画】本編を読むゆるくて可愛いキャラクターと、インパクトのあるセリフがクセになる『わたっちゅ』。シンプルな4コマの中に緩急のある展開があり、読んでいると癒やされ、笑顔になれる漫画だ。映画を観たいのに、何を観るか決められなくてサブスクをずっとさまよってしまう。趣味のものなら高額でも「安い」と思ってしまう……。そんな「あるある」を切り取ったエピソードも多く、思わず共感してしまう。X（旧Twitter）