◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第３日▽東洋大２―０中大（２４日・神宮）巨人にドラフト４位で指名された中大・皆川岳飛外野手が２４日、東都大学リーグの東洋大戦でマルチ安打を放ち、史上２５人目の同リーグ通算１００安打を達成した。「１番・右翼」でスタメン出場。まずは初回先頭で右中間フェンス直撃の二塁打を放った。５回２死では投手強襲の内野安打。マルチ安打をマークし、通算安打数は１００本に到達した。「最