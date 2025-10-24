フジテレビは24日、同日放送の『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）の放送内容を急きょ差し替えて放送することが分かった。【写真】24日放送で披露されるはずだったえなこのコスプレ17日の本編後に明かされた次回予告では「ハロウィーンパーティー開催」と題して、えなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾らゲスト陣が仮装して登場。またMCの千鳥・大悟は、松本人志を