23日、開かれたプロ野球のドラフト会議。県勢では長野市出身で「青森中央学院大学」の横山永遠選手が北海道日本ハムファイターズから「育成2位指名」を受けました。一方で、注目されていた須坂市出身の高校3年生江藤蓮選手は指名漏れとなりました。「日本ハム・育成2巡目横山永遠・青森中央学院大学」23日、北海道日本ハムファイターズから育成2位で指名を受けた横山永遠選手。長野市出身で投げては最速155キロのスト