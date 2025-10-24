¡ÈÎáÏÂ¤Î°µÅÝÅª¥°¥é¥Ó¥¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡É¤³¤ÈÅÄÃæÈþµ×¤¬½÷À­·Ý¿Í¤é¤Ë¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¬¥Ã¥Ä¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿å¤Ç¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¡Ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÈþµ×10·î23Æü¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£À¤¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È±Ê±ó¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤µÄÏÀ¡É¡Ö¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³¦