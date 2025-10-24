鈴木唯人の所属するフライブルクはUEFAヨーロッパリーグ第3節ユトレヒト戦で2‐0の勝利を収めた。この試合で鈴木は移籍後初ゴールを奪うことに成功している。試合開始から20分、左サイドのペナルティーエリアにまで侵入したクリスティアン・ギュンターがクロスを上げるとスペースに飛び込んだ鈴木がそのまま流し込み先制点を挙げた。その後、前半終了間際にビンチェンツォ・グリフォがFKを沈め2点差に。後半はほとんどユトレヒトに