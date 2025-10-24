バレーボールのＶリーグがいよいよ開幕します。昨シーズン、Ｖリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島は、開幕戦へ向けて最終調整を行いました。（記者）「日置市の体育館です。コートでは実戦形式の練習が行われています。選手たちの動きを見ていると開幕戦、期待できそうです」昨シーズンのＶリーグ初代王者、フラーゴラッド鹿児島。新戦力も加わり経験