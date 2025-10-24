ラグビーリーグワン1部静岡が設立し、来年4月に始動する高校生年代のチーム・静岡U18が24日、静岡県磐田市内で第1回体験会を開いた。静岡U18は、中学までのラグビー経験者が、高校に進学後も競技を続ける受け皿となり、成長、強化を支えるとともに、他競技経験者からの新たな才能発掘、将来の指導者の育成などを目的に掲げる。リーグワンのチームがU18チームを持つの初めて。静岡の前身・ヤマハ発動機などでプレーし、7人制