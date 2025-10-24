クマ秋田市と山形県では24日、畑で農作業中の男女がクマに襲われる被害が相次いだ。両県警によると、いずれも会話ができる状態で、命に別条はない。午後2時25分ごろ、秋田市金足片田で女性（73）が頭や胸、背中などを引っかかれた。現場は田畑が広がる地域。山形県川西町尾長島では午後3時50分ごろ、男性（68）が体長約1メートルのクマと遭遇。追い払うために蹴ったところ、左足を負傷した。