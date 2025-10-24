J1残留を狙う横浜F・マリノスは25日にホーム日産スタジアムで広島戦（14時キックオフ）に臨む。同日は「キッズスタジアムAutumn」と題し、子供も楽しめるイベントを開催する。毎試合大人気のプレイエリア「キッズパーク」やスタジアムのトラック上を走ることができるゴーカートに加え、ハロウィンにちなんだワークショップなど家族で楽しめるコーナーが盛りだくさん。当日は大人気アニメ「ポケモン」に登場するストライカー