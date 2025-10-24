インド南部で24日、高速道路を走行していた夜行バスがバイクと衝突して炎上し、バスの乗客少なくとも20人が死亡しました。バスが激しい炎と黒煙に包まれています。インドメディアによりますと、現地時間の24日未明、南部アンドラプラデシュ州の高速道路を走行していた夜行バスがバイクに衝突し、炎上しました。バスには乗客乗員41人が乗っていて、このうち21人は窓ガラスを割るなどして車の外に逃れましたが、20人の乗客が死亡した